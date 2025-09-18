GP do Azerbaijão de F1: palco de imprevisibilidade

Entre a precisão das ruas e o potencial de caos em Baku! O Grande Prémio do Azerbaijão tornou-se um dos favoritos dos fãs durante o seu relativamente curto período no calendário da Fórmula 1, com as suas oito edições até agora a assumirem geralmente uma de duas formas. Houve algumas corridas, em grande parte, sem incidentes até à bandeirada, ou houve algumas corridas extremamente dramáticas.

Os pilotos pareceram jogar pelo seguro na corrida inaugural em Baku, em 2016, esperando garantir um bom resultado se se mantivessem longe de problemas, com base em corridas de apoio extremamente caóticas.

Tendo em conta que isso resultou em poucos incidentes, a abordagem mudou um ano depois para o que foi talvez a corrida mais caótica de todas em 2017. Houve muito drama em 2021 também, enquanto a corrida do ano passado também proporcionou uma ação brilhante, cortesia de uma emocionante luta pela vitória entre Oscar Piastri e Charles Leclerc, e uma colisão na última volta entre Carlos Sainz e Sergio Pérez.

A secção extremamente apertada e sinuosa do castelo de Baku, com uma reta extremamente longa a fundo no final da volta, cria um desafio único de um circuito de rua de alta velocidade com muito potencial de ultrapassagem, ao mesmo tempo que pune os erros.

A beleza e a ferocidade de um circuito de rua como Baku residem na sua capacidade de surpreender, onde a menor distração ou erro de cálculo pode ter consequências dramáticas. Esta imprevisibilidade é o que cativa tanto os espetadores, quanto os pilotos, transformando cada volta numa dança delicada entre a ousadia e a precisão. É um verdadeiro teste de nervos e habilidade, onde a história da corrida pode mudar num piscar de olhos.