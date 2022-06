GP do Azerbaijão: As 10 lições de Baku | AutoSport

Por Pedro André Mendes e Fábio Mendes

Eis o que aprendemos no fim de semana do GP do Azerbaijão, em Baku:

Red Bull bem encaminhada para o título

A Red Bull deu mais um passo na conquista do título de construtores que escapou no ano passado na luta com a Mercedes. O início de época foi titubeante, mas depois de duas desistências de Max Verstappen e uma de Sergio Pérez a equipa não teve problemas graves de fiabilidade, com exceção para a questão do DRS, e tem vindo acumular preciosos pontos ao contrário da sua adversária Ferrari.

Os dois pilotos estão “afinados” e têm vindo a conquistar pódios e vitórias em catadupa, levando a que a Red Bull tenha agora 80 pontos de vantagem para a Ferrari… ainda decorridas 8 das 22 corridas do ano.

Ferrari falha em altura crítica do campeonato

É muito raro, aliás extremamente raro, acontecer um duplo abandono na Ferrari, mas aconteceu no Azerbaijão. E aconteceu numa altura em que a equipa italiana tinha de responder aos bons resultados da Red Bull que vencem corridas desde o GP de Emilia Romagna.Tem sido fatal à Ferrari, na história mais recente, falhar quando disputam campeonatos com adversários e esperemos que não seja já o caso, tão cedo na época.

Russell continua a bater Hamilton

George Russell nem começou mais rápido do que Lewis Hamilton no fim de semana em Baku, mas voltou a aproveitar as “sobras”, como disse no final da corrida, e subiu ao pódio, batendo de novo o seu companheiro de equipa. Num ano difícil para a Mercedes, que tem claramente ainda terreno para recuperar para Red Bull e Ferrari, Russell tem dado conta do recado e sem lamúrias soma mais pontos do que Hamilton.

Alpha Tauri deu-se bem em Baku

Yuki Tsunoda merecia mais do que terminar no 13º lugar. O problema no DRS não permitiu alcançar pontos importantes. Enquanto isso, Pierre Gasly tentou agarrar-se ao quarto lugar, mas a decisão da equipa em não parar o piloto francês para trocar os pneus duros usados, teve influência. Teria sido um fim de semana com ambos os pilotos a pontuarem, mas ainda assim ficou na retina a boa corrida de Tsunoda e Gasly.

Alfa Romeo desiludiu novamente

A época da Alfa Romeo tem sido marcada pelos azares, mas no Azerbaijão, para além da questão no monolugar de Guanyu Zhou, os dois carros da equipa não pareciam ter andamento para os Alpine, Alpha Tauri e McLaren. Zhou era o piloto melhor classificado quando foi obrigado a abandonar e Valtteri Bottas fez uma corrida sem nunca ter entrado nos lugares pontuáveis. Estiveram muito longe do que já provaram ser capazes de fazer em corridas anteriores.

Nicholas Latifi tem menos espaço de manobra

Mais um fim de semana cinzento para Nicholas Latifi. O piloto da Williams voltou a não fazer nada digno de relevo, ao contrário do seu colega de equipa que conseguiu terminar em 12º, estando numa posição relativamente boa para aproveitar qualquer descalabro na frente. Numa altura em que se fala cada vez mais da ida de Oscar Piastri para a Williams em 2023, o canadiano faz pouco para tentar segurar o lugar.

Pedido de não lutarem na Red Bull “cheira” a ordens de equipa

No final da corrida Sérgio Pérez disse enigmaticamente “sabemos o que aconteceu” quando comentava com o seu engenheiro o resultado final. Será que foram ordens de equipas? Na verdade Pérez abriu a porta a que acontecesse, com um primeiro stint em que não conseguiu fazer durar os pneus médios. Neste caso, mesmo que tenham sido ordens de equipa, era a melhor solução. Verstappen continua na frente do campeonato e, por isso, é a prioridade.

Sebastian Vettel “salva” Aston Martin

Sebastian Vettel voltou a fazer das suas. Duas corridas consecutivas nos pontos, em dois citadinos e neste fim de semana uma performance forte por parte do alemão. Lamentou o erro com Ocon, mas não teria sido fácil segurar o quinto lugar. Ainda assim era uma possibilidade. No entanto, estava a milhas de distância do seu colega de equipa que voltou a comprometer. Vettel tem sido o salvador da Aston Martin que igualou a Haas nos pontos (15, com apenas 2 pontos de Lance Stroll).

McLaren teve de recorrer a ordens de equipa

A McLaren usou ordens de equipa para garantir um resultado positivo em Baku. Primeiro foi Daniel Ricciardo que teve de levantar o pé e defender Lando Norris, antes de ele ir para as boxes, depois foi Norris que teve de manter o lugar para que Ricciardo ficasse com o oitavo lugar, retribuindo o favor. A estratégia pode não ter sido a ideal, mas a McLaren lidou bem com a corrida, geriu bem os pilotos que foram tratados de forma justa, e permitiu que Ricciardo terminasse na frente de Norris, o que é sempre uma boa forma de se motivar, sendo que Norris, como é astuto, sabe que não vale a pena arranjar problemas por causa de um ponto.

Porpoising pode vir a ser moeda de troca

Está iniciado o processo de tornar o porpoising como arma política. De um momento para o outro, o efeito que tem afetado alguns dos monolugares tornou-se num problema de saúde que tem de ser resolvido. A Mercedes, como mais afetada, parece a mais interessada em levar o problema para esse campo. A FIA deve tomar medidas, mas não deve beneficiar quem não conseguiu encontrar uma solução em detrimento de quem conseguiu mitigar o problema. Certamente que o limite orçamental irá entrar nesta equação.