GP de Singapura: Safety Car em pista | AutoSport

O Safety Car foi para a pista para avaliar as condições de pista, depois da forte chuvada que caiu na pista de Singapura. A quantidade de água presente em pista faz com que, neste momento não haja condições para os carros correrem.

A segurança é sempre a prioridade e a FIA enviou o Safety Car para a pista para verificar as condições e é claro que, com a quantidade de água presente em pista, os carros não têm como correr. O que está aqui em causa é, para além da água na pista que pode provocar aquaplanagem dos carros, há a questão da visibilidade. Com os pneus de chuva a levantarem mais de 60 litros de água por segundo, as condições de visibilidade deterioram-se muito com a chuva e com o spray que se levanta. Num circuito citadino em que o vento é pouco e a água não é afastada pode causar uma “névoa” que torna a vida dos pilotos impossível. Assim, a FIA tem de estar atenta a todos estes fatores para dar a luz verde à corrida.