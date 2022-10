GP de Singapura: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Max Verstappen não fechou já as contas da revalidação do título mundial de pilotos de Fórmula 1, depois de uma corrida frustrante, mas foi um piloto da Red Bull a subir ao mais alto lugar do pódio no Grande Prémio de Singapura. Sergio Pérez aproveitou bem o arranque da primeira fila da grelha de partida para levar a melhor sobre Charles Leclerc e venceu a corrida no circuito de Marina Bay.

Foi uma corrida longa, extenuante para os pilotos e que resultou em muitos abandonos, seja por incidente ou problemas nos monolugares. Acabou por sorrir a vitória ao mexicano, mas alguns pilotos aproveitaram e beneficiaram dos problemas dos seus adversários, como aconteceu com Lando Norris e Daniel Ricciardo, que sem Fernando Alonso e Esteban Ocon, somaram 22 pontos para a McLaren no campeonato de construtores. Ou Lance Stroll e Sebastian Vettel que terminaram dentro dos dez primeiros, conquistando 12 pontos para a Aston Martin. Em sentido contrário, Lewis Hamilton terminou no nono posto quando esteve próximo do pódio e George Russell, com uma corrida para esquecer, não somou qualquer ponto.

O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários.

