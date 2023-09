GP de Singapura: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

A corrida do Grande Prémio de Singapura teve um final emocionante, com um vencedor diferente do habitual. A Ferrari mostrou estar forte no circuito de Marina Bay e os italianos acabaram por celebrar o primeiro triunfo da temporada depois do bom desempenho de Carlos Sainz, que liderou o pelotão desde o arranque na pole position até à 62ª e última volta. Uma excelente gestão do espanhol e uma estratégia bem conseguida por parte da equipa, numa corrida em que a Red Bull esteve afastada da discussão pela vitória.

Lando Norris foi o segundo classificado e Lewis Hamilton o fechou o pódio, depois de George Russell bater na última volta da corrida. Mais atrás, Liam Lawson somou os primeiros pontos da sua carreira na Fórmula 1, ainda no papel de piloto substituto na AlphaTauri.

Queremos saber qual foi o piloto que se destacou para os nossos leitores. Qual foi o Melhor Piloto do Dia no GP de Singapura?

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA

