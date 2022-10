GP de Singapura F1: Sergio Pérez vence, mas pode ser penalizado | AutoSport

Sergio Perez assegurou a sua segunda vitória na Fórmula 1 do ano , depois do triunfo no Grande Prémio do Mónaco em maio. Contudo, uma investigação pós-corrida relativa a duas possíveis infrações com o procedimento de segurança do Safety Car, podem colocar em risco esse triunfo , dependendo da eventual penalização.

Não faz qualquer sentido que esta decisão tenha sido deixada para depois do final da corrida, pois não parece haver complexidade especial na análise, principalmente porque o pódio foi feito, festejou-se e agora existe o risco de haver um novo vencedor. Os adeptos mais ‘chegados’, percebem, mas o comum dos adeptos, nem por isso, e essa é uma razão muito forte para que uma situação deste tipo dever ser acautelada, a não ser que existam fortes razões para isso, e isso é algo que só vamos perceber depois.

Por outro lado, perante a perspetiva da penalização, Pérez tudo fez, e conseguiu colocar-se acima dos cinco segundos face a Charles Leclerc, mas ninguém lhe garante que a existir, não será uma penalização maior do que 5 segundos. Se fosse 10 segundos, o piloto devia conhecê-la para que, em pista, pudesse tentar ultrapassá-la. Só existem argumentos a favor de ter uma decisão mais célere da FIA, mas mais uma vez, pode haver uma boa razão para isso…

Sergio Perez já disse não compreender porque é que está a enfrentar uma investigação por infração das regras do Safety Car, mas a verdade é que é suspeito de não se manter dentro de 10 comprimentos do Safety Car durante pelo menos um dos um dos reinícios.