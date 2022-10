GP de Singapura F1, Sergio Pérez: “Acho que foi a minha melhor performance” | AutoSport

O melhor Sergio Pérez de sempre? Provavelmente. No GP de Singapura, o piloto mexicano deu um recital e controlou a prova de início ao fim. Quando foi pressionado pelos adversários manteve o sangue-frio e quando foi preciso aumentar o andamento, conseguiu encontrar o ritmo certo.

Este Sergio Pérez é muito mais parecido com aquele que vimos no arranque desta época. A confiança no carro parece estar a voltar e os sinais positivos começam a multiplicar-se, depois de uma fase menos conseguida. Pérez fez uma excelente largada, uma corrida ainda melhor e conseguiu a sua quarta vitória na F1. Foi também a segunda vitória este ano, ambas em circuitos citadinos.

“Acho que foi a minha melhor performance. Controlei a corrida, apesar de ter sido muito complicado. As últimas voltas foram muito intensas. No carro não senti o esforço, mas quando saí do carro senti-o. Forcei muito e dei o que tinha por esta vitória. Não sei o que se passou para estar a ser investigado. A equipa disse-me que estava sob investigação e que tinha de aumentar o andamento e foi o que fiz. Acho que será bom para o Max [Verstappen] conquistar o título no Japão, assim como para a equipa, será muito especial para a Honda. No gera, foi um dia fantástico.”