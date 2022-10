GP de Singapura F1: Pit Lane aberto | AutoSport

Com o pit lane aberto, os pilotos estão a ir para a pista para tentar perceber que pneus são os indicados. Max Verstappen tentou usar pneus intermédios e na travagem da curva 7 bloqueou as rodas e foi em frente. Um incidente sem consequências, mas que mostra a dificuldades que os pilotos enfrentam. Com as condições de pista atuais, os pilotos deverão, na sua grande maioria, largar com pneus intermédios, apesar da aparente falta de aderência.