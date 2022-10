GP de Singapura F1, Mattia Binotto: ” Desapontados com o resultado da corrida” | AutoSport

Mattia Binotto estava desapontado no final da corrida de Singapura. O diretor da Ferrari queria que a sua equipa tivesse chegado à vitória, mas tal não aconteceu.

Apesar do desalento do resultado, Binotto viu aspetos positivos na prestação da sua equipa:

“Estamos desapontados com o resultado da corrida de hoje. Já há bastante tempo que andamos atrás de uma vitória e hoje estivemos perto. Dito isto, ganhámos um bom número de pontos graças a um segundo e um terceiro lugares. Globalmente, foi um fim-de-semana difícil de gerir, mas o carro funcionou bem, tanto no molhado como no seco. Aqui em Singapura, a Ferrari mostrou que ultrapassou as dificuldades de Spa e Zandvoort e conseguimos voltar a ter o nosso desempenho na pista, o que é um bom presságio para as próximas corridas”.