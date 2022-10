GP de Singapura F1, Lewis Hamilton: “Foi um dia péssimo” | AutoSport

Lewis Hamilton protagonizou aquela que terá sido a pior exibição do ano. Uma corrida má por parte do piloto britânico, que tinha um lugar no pódio em vista no GP de Singapura, mas que acabou por cometer demasiados erros.

Numa corrida em que os campeões foram afetados por problemas nos carros ou erros, Lewis Hamilton sai de Singapura com um resultado negativo e uma prestação ainda mais negativa. Dois erros incaracterísticos motivaram trambolhões na classificação e fizeram o #44 perder pontos importantes. A postura e o discurso de Hamilton no final do dia eram claros… resignado e desiludido com a prestação assinada hoje.

“Não tenho grandes emoções a relatar agora. Foi um dia péssimo, fraco mesmo, para ser honesto. Estou ansioso para que chegue amanhã. No incidente não achei que o impacto fosse muito forte. Esperava que tivesse danificado a minha asa dianteira e foi o que aconteceu.”