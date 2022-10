GP de Singapura F1, George Russell: “Poderíamos ter terminado nos pontos” | AutoSport

George Russell terminou a corrida na 14ª posição, depois de ter largado da via das boxes. Não foi uma corrida fácil para Russell, com alguns toques, uma aposta nos pneus slicks que foi feita talvez um pouco cedo demais, mas que depois se revelou acertada, olhando ao ritmo que foi colocando em pista no recomeço após Safety Car.

No final da corrida, Russell estava desapontado com o resultado, mas conseguiu ver alguns pontos positivos, num fim de semana que deveria ter sorrido à Mercedes, mas que acabou por ser um dos piores do ano:

“A aposta nos slicks fez sentido. Estávamos em terra de ninguém, mas no recomeço após o Safety Car estávamos a voar e passamos três carros numa volta. Mas depois tive o contacto com o Mick [Schumacher] e não sei o que aconteceu ali, fiquei com a impressão que lhe dei o espaço suficiente. Poderíamos ter terminado nos pontos, pois estávamos muito rápidos e conseguimos a volta mais rápida por quase dois segundos. Fiquei contente que alguns problemas de ontem tenham sido resolvidos, consegui recuperar alguma confiança depois do que aconteceu na qualificação, pois pensei que tinha ficado a três segundos do melhor tempo devido à falta de talento. Mas foi uma pena com o carro que tínhamos este fim de semana. Foi um fim de semana que nos escapou. Fizemos muitos progressos com a equipa e disso estou muito orgulhoso, estamos aqui para vencer corridas, mas pontos são sempre bons. Este é provavelmente o primeiro fim de semana, tirando Silverstone, em que eu não estive tão bem.”