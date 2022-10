GP de Singapura F1: Drive Through | AutoSport

No final do GP de Singapura escolhemos as prestações que menos convenceram e que ficaram aquém do que esperávamos. Os cinco destaques pela negativa da prova realizada no circuito de Marina Bay:

Ferrari

A Ferrari recuperou dois pontos no campeonato de construtores à Red Bull, no entanto acabou por ser uma corrida frustrante para os italianos. Apesar de Charles Leclerc ter estado muito perto de Sergio Pérez numa ou outra altura da corrida, nunca existiu uma real oportunidade de ultrapassagem e Carlos Sainz esteve sempre muito longe dos dois primeiros. Nunca tiveram ritmo para o RB18 de Pérez.

O piloto monegasco voltou a perder uma oportunidade de vencer ao arrancar da pole position e por isso terminou a corrida nada satisfeito.

Mercedes

Juntamente com os homens da Ferrari, a Mercedes foi a equipa que mais perdeu em Singapura. Existia uma enorme expectativa sobre uma possível vitória e, mesmo que George Russell tivesse desde sexta-feira alguns problemas com o carro, o andamento mostrado nos treinos deixava antever uma boa qualificação e corrida por parte dos ‘Flechas de Prata’. Lewis Hamilton ficou a apenas 0.054s da pole position, mas na corrida o britânico errou muitas vezes para quem tinha ainda uma réstia de esperança de poder chegar ao pódio, pelo menos.

A equipa arriscou com Russell, sem nada a perder, mas também este piloto cometeu alguns exageros e pagou por isso ao terminar no último posto da classificação.

Alpine

Esteban Ocon não teve um fim de semana fácil em Singapura, mas a equipa francesa conseguiu bater o carro de Lando Norris, que apresentou um grande pacote de desenvolvimento, em qualificação. Um começo de corrida mais tremido do que o normal por parte de Fernando Alonso colocou-o atrás do britânico da McLaren. Depois aconteceu aquilo que já não acontecia desde o GP dos Estados Unidos de 2021: um duplo abandono.

Sem carros em pista, os franceses perderam o quarto lugar do campeonato de construtores para os adversários e ficam com 4 pontos de desvantagem.

Williams

Um erro tremendo de Nicholas Latifi colocou-o de fora da corrida, assim como a Zhou Guanyu, tendo ainda que cumprir penalização no Japão, na próxima semana, e uma falha de Alexander Albon com as condições traiçoeiras da pista, retiraram qualquer hipótese da Williams poder sequer sonhar com pontos. Teria sido, de qualquer forma, muito difícil, visto que aquele traçado não beneficiava o FW44. Duplo abandono também para esta equipa.

Max Verstappen

Sem qualquer culpa no episódio caricato da sessão de qualificação, quando estava numa volta que o colocaria no topo da tabela de tempos, Max Verstappen começou mal a corrida do GP de Singapura. Um pequeno e infeliz erro, colocou-o no meio do pelotão com muitos pilotos para ultrapassar numa pista muito exigente e em condições traiçoeiras. Conseguiu recuperar, mas encontrou em Lando Norris um adversário duro. Cometeu mais um erro que estragou parte da recuperação que tinha efetuado, indo ainda a tempo de conseguir ultrapassar Hamilton, fruto de uma falha do piloto da Mercedes, e Sebastian Vettel na última volta, para terminar no sétimo posto.

Depois de ter mostrado um domínio avassalador nas últimas corridas, Singapura foi o desafio mais difícil de Verstappen durante a época.