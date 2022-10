GP de Singapura F1: Destaques da qualificação | AutoSport

Uma qualificação intensa, imprevisível e surpreendente. Os traçados citadinos são habitualmente palcos de grandes espetáculos e hoje em Singapura vimos isso mesmo, com a chuva que caiu a complicar as contas e a apimentar ainda mais o espetáculo. Charles Leclerc fez a sua nona pole do ano, mas foi por muito pouco que Sergio Pérez e Lewis Hamilton não estragaram a festa à Ferrari.

Com a Red Bull e Max Verstappen tão perto do título, o máximo que a Ferrari pode almejar é ir estragando a festa aos adversários e hoje conseguiu. Charles Leclerc conseguiu destacar-se numa qualificação renhida até ao fim. O #16 da Ferrari esteve sempre entre os mais rápidos da tarde e, por isso era um dos favoritos. Acabou por confirmar o favoritismo, mas foi por pouco, com a concorrência a ficar por perto e com Max Verstappen a ver a sua volta terminar mais cedo por falta de combustível. Leclerc larga de primeiro numa pista onde é reconhecidamente dificil de ultrapassar, mas com estratégias de duas paragens no horizonte, poderá não ser uma vitória muito fácil para o monegasco que terá de lidar com a concorrência de Pérez e Hamilton no arranque. Carlos Sainz foi mais discreto, mas parecia satisfeito com o seu trabalho de hoje, com um quarto lugar que lhe abre boas perspetivas para amanhã.

Da Red Bull veio o bom resultado de Sergio Pérez e a desilusão de Max Verstappen. Pérez ficou a apenas 0.022 seg. da pole e não está a receber crédito suficiente pela boa volta que fez. O mexicano, que se tem queixado sobremaneira das dificuldades de afinação do seu monolugar, pode ter encontrado em Singapura um novo rumo que lhe permita melhores resultados. Max Verstappen teve de deitar ao lixo o que podia ter sido uma volta brilhante. No final do segundo setor estava a ganhar 0.9 seg ao tempo de Leclerc o que era uma margem considerável. Teve um ligeiro percalço no final mas ainda assim estava em vias de fazer uma grande volta, não fosse o erro da Red Bull que não colocou combustível suficiente no carro do #1, que terá de largar de oitavo. Vencer o título em Singapura parece agora quase impossível.

Na Mercedes uma grande prestação e uma desilusão. Lewis Hamilton mostrou grande ritmo e no começo da Q3 parecia estar com vontade de carimbar a pole, mas o andamento dos Ferrari e Red Bull falou mais alto. Grande prestação, ainda assim, do britânico, ao contrário de George Russell, que teve o pior sábado desde a sua entrada na Mercedes. Problemas na travagem complicaram a tarefa ao piloto que admitiu que tinha carro para estar na frente, não fossem as dificuldades que sentiu no pedal do travão. Ficou eliminado na Q2.

Fernando Alonso foi mais uma vez o mais rápido do segundo pelotão. Ainda andou pelos primeiros lugares na Q3, mas conseguiu um excelente quinto lugar, o que mostra o potencial do Alpine na pista citadina. Esteban Ocon teve problema na travagem o que complicou a sua tarefa de progredir na qualificação. Mas a Alpine tem carro para se destacar.

Lando Norris voltou, mais uma vez a salvar a McLaren. A equipa britânica trouxe vários upgrades, que não se fizeram sentir muito nas ruas humidas de Singapura e em condições mistas o MCL36 pareceu pouco à vontade. Com a pista mais seca,, Norris conseguiu extrair mais do seu carro e o sexto lugar foi um bom resultado, olhando ao que vimos nos treinos. Já Daniel Ricciardo voltou a desilduir, algo que tem sido frequente este ano.

Pierre Gasly estava divertido no final da sessão, que diz ter sido muito interessante, dadas as dificuldades. Mas conseguiu um bom sétimo lugar, com Yuki Tsunoda a fazer décimo, menos à vontade com estas condições de pista.

A Haas pode festejar hoje, com Kevin Magnussen a conseguir uma passagem à Q3 ficando à frente de Yuki Tsunoda, numa excelente prestação do dinamarquês, que suplantou Mick Schumacher.

Lance Stroll, que costuma dar-se bem em pista molhada, não se evidenciou hoje apesar de ter ficou não muito longe da Q3, fazendo melhor que Sebastian Vettel, o rei de Singapura que desta feita não mostrou os pergaminhos habituais na pista citadina. A Alfa Romeo não mostrou grandes argumentos e a Williams iria ter sempre muitas dificuldades neste traçado, como se verificou.