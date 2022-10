GP de Singapura F1, Daniel Ricciardo: “Maturidade e paciência deram-nos o top 5” | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu um excelente quinto lugar no GP de Singapura. O melhor resultado da época e a melhor prestação também, tendo conseguido conquistar 11 lugares, tendo largado do 16º

Ricciardo estava visivelmente satisfeito pelo resultado conquistado, muito graças ao trabalho de equipa e ao bom arranque que fez, onde conseguiu subir várias posições. O resto da prova foi gerida com paciência e inteligência, esperando pelo momento certo para trocar os pneus intermédios pelos slicks, o que a McLaren fez na perfeição. No final, um grande fim de semana para a McLaren, o melhor do ano.

“É sempre uma corrida quente e muito longa, mais ainda em condições complicadas, o que exige concentração máxima. Estou algo sonolento, mas muito feliz por estar de volta ao top 5. É a primeira vez que isso acontece, o que é triste, mas, ao mesmo tempo, estou feliz por ter acontecido. É também um bom resultado para a equipa, com quarto e quinto lugar. Feliz por ter conseguido um bom resultado. Tive um bom arranque, creio que consegui passar três carros na primeira volta e depois foi muito esperar pelo melhor momento para trocar para pneus slicks. Quando se está fora do top 10 é muito fácil tentar ser herói, colocar os slicks primeiro e tentar ganhar posições, mas senti que a pista não estava em condições para isso, por muito tentador que isso parecesse. O George Russell tentou e foi lento nas primeiras voltas, por isso fomos pacientes e depois tivemos o Safety Car e isso tornou tudo melhor para nós. Maturidade e paciência deram-nos o top 5. “