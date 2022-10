GP de Singapura F1, Carlos Sainz: “Nunca consegui encontrar o ritmo ideal” | AutoSport

Carlos Sainz conseguiu um terceiro lugar, algo sem sabor, com uma corrida discreta. O piloto espanhol reconheceu que não teve andamento para os homens da frente e que teve de se contentar com o terceiro posto.

Foi uma corrida à imagem de Sainz. Sem erros, segura e inteligente, apesar da falta de brilhantismo nesta tarde. O espanhol jogou com as cartas que tinha na mão e tirou o melhor proveito da situação. Ficou dois furos abaixo de Charles Leclerc e Sergio Pérez, mas conquistou pontos importantes para a Ferrari:

“Muito duro! Nunca consegui encontrar o ritmo ideal no molhado e não consegui chegar-me aos dois da frente, pois tive mais dificuldades com a traseira do carro. Com a falta de confiança que senti, tive de contentar-me com o terceiro lugar. A coisa boa é que não cometi erros, consegui trazer o carro até ao final e ser rápido perto do fim. Bom resultado para a equipa no campeonato de pilotos e uma pena que não tenhamos conseguido a vitória. É espantoso o tempo que esta pista demora a secar. Fazemos voltas, a pista nunca parece seca e continuamos com pouca aderência. É algo que temos de ter em consideração para o futuro.”