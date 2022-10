GP de Singapura F1, Andreas Seidl: “A equipa hoje fez um excelente trabalho” | AutoSport

Um grande dia para a McLaren em Singapura. A equipa britânica conseguiu colocar os dois carros no top 5, ganhando muitos pontos à Alpine, adversária na luta pelo quarto posto. Daniel Ricciardo e Lando Norris estiveram muito bem, tal como a equipa e os pontos conquistados são a prova disso. Andreas Seidl era o rosto da felicidade da McLaren, que ultrapassou a equipa francesa na tabela de construtores.

Após algumas corridas abaixo do esperado, a McLaren trouxe para Singapura um pacote de melhorias que à primeira vista não pareciam trazer grandes ganhos em pista. Mas com o decorrer do fim de semana vimos a McLaren a melhorar o seu andamento, com Lando Norris a mostrar que as melhorias funcionavam. Daniel Ricciardo usou a especificação anterior, o que mostra que o grande segredo desta corrida foi a performance da equipa que orquestrou a sua estratégia na perfeição.

“Estou muito feliz. Acho que a equipa hoje fez um excelente trabalho e tomou as decisões certas do lado da estratégia. Fomos pacientes, pois no primeiro stint já estávamos em boas posições. Excelente prestação dos dois pilotos, quer do Lando, quer do Daniel, que não erraram. Estes pontos são obviamente importantes para nós na batalha contra a Alpine. Foi muito complicado tomar as decisões certas e acho que o segredo foi ser paciente. Mas não precisávamos de tomar riscos nenhuns, pois estávamos numa boa posição com ambos os carros. A equipa fez um excelente trabalho, boa comunicação com os pilotos. A equipa em Inglaterra, sob a liderança do James [Key] e do Piers [Thynne] conseguiu trazer este pacote de atualizações que será importante não só para o que resta da temporada mas também para a próxima época. Muitos pontos positivos, mas mantemos os pés no chão, pois sabemos que é uma batalha dura com a Alpine até ao fim da época. Muito feliz pelo Daniel e a sua equipa. Tem sido uma época difícil e todos, incluindo o Daniel, têm trabalhado muito para conseguir bons resultados e graças a um excelente trabalho da equipa e uma excelente prestação do Daniel, ele conseguiu marcar pontos importantes”