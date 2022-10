GP de Singapura F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

Para terminar a análise ao GP de Singapura, eis alguns dados estatísticos da prova:

4ª vitória de Sergio Pérez

Este foi o quarto triunfo de Sergio Pérez na F1, igualando nomes como Eddie Irvine, Bruce McLaren e Dan Gurney. Este triunfo reforça a posição de Pérez como o melhor mexicano de sempre na F1 ultrapassando largamente as duas vitórias de Pedro Rodriguez.

Primeira vitória de fio a pavio de Pérez

O mexicano da Red Bull conseguiu liderar todas as voltas da corrida pela primeira vez na sua carreira. É um feito que apenas 58 pilotos se podem orgulhar de ter feito, sendo que Lewis Hamilton é o piloto que mais vezes o conseguiu (23), seguido de Ayrton Senna (19) e Sebastian Vettel (15).

Fernando Alonso tornou-se no piloto com mais GP na F1

Com 351 GP feitos na F1, Alonso ultrapassou Kimi Raikkonen e tornou-se no piloto com mais GP na competição, numa carreira que começou em 2001 e que desde então tem conhecido altos e baixos, mas sempre com a mesma postura que caracteriza o espanhol.

GP nº 800 para a Williams

Não foi a melhor forma de festejar o GP nº 800 para a Williams, com um duplo abandono. Mas são oito centenas de GP na história lendária desta estrutura britânica.

18ª pole para Charles Leclerc

O monegasco da Ferrari conquistou a 18ª pole da sua carreira, a nona deste ano, igualando o n.º de poles de Kimi Raikkonen, René Arnoux e Mario Andretti.