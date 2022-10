GP de Singapura F1: Alex Albon provoca Virtual Safety Car, Esteban Ocon desiste | AutoSport

Enquanto George Russell ia servindo de rato de laboratório, com os pneus médios calçados, com as primeiras voltas eram pouco animadoras, na frente, Sérgio Pérez mantinha-se na frente e ia baixando os tempos, mas na volta 26, Alex Albon não evitou um toque contra as proteções que o fez perder a asa dianteira. O #23 conseguiu regressar às boxes, mas apenas para desistir.

Ninguém arriscava a entrada nas boxes, e pouco depois do fim do VSC, Esteban Ocon apareceu parado, também com problemas na sua unidade motriz, o que provocou outro VSC.