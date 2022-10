GP de Singapura F1: A estratégia para a corrida | AutoSport

A estratégia para a corrida de Singapura será crucial para o desenrolar da prova, pois com um traçado citadino que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem, a escolha de pneus e do tempo certo para parar será crucial.

A estratégia de uma paragem deverá ser a escolhida pela maioria das equipas, com os pneus duros a revelarem bons para a corrida, apesar de as equipas terem poucos dados, pois o tempo de treino em pista seca foi pouco. Começar com os pneus macios e passar para os pneus duros é uma forte hipótese para os pilotos que largam das primeiras posições (mais aderência no arranque)olhando que se perde à volta de 27 segundos numa paragem nas boxes, muito tempo.

A estratégia alternativa poderá ser a de começar com médios para depois passar para os duros, evitando assim a gestão necessária para fazer durar os pneus macios o suficiente para conseguir fazer apenas uma paragem. No entanto, o arranque com pneus médios será mais laborioso.

A estratégia de duas paragens só deverá ser considerada se as ultrapassagens forem fáceis e se se confirmar a entrada do Safety Car em pista, algo que aconteceu sempre em Singapura.

Tudo isto se a chuva não voltar a entrar em cena, pois se isso acontecer, o cenário muda completamente.