GP de Singapura de Fórmula 1: horários, em circuito com novo traçado | AutoSport

Marina Bay, o circuito de Singapura, fez história na F1 quando se tornou na primeira corrida a realizar-se à noite. O ‘mónaco da Ásia’, costuma ser uma corrida interessante, embora seja muito difícil ultrapassar. É um traçado fisicamente muito exigente por causa das 23 curvas, do calor e da humidade, o que é exacerbado por uma superfície típica de rua.

O circuito em si é de baixa aderência e escorregadio, mas evolui consideravelmente à medida que mais borracha é colocada. As velocidades médias são contidas, pelo que a degradação não costuma ser problema. As altas temperaturas tendem a cair à medida que a corrida decorre, o que pode colocar alguma atenção na parte estratégica.

Para este ano, o Circuito de Singapura vai apresentar novidades, com um terceiro setor mais fluido e mais rápido. CLIQUE AQUI



1º GP 2008

Voltas 62

Circuito 4.94 km (novo traçado)

Corrida 306.143 km

Recorde anterior recorde 1m41.905s (Kevin Magnussen, 2018), este ano há novo traçado

Horário

Sexta-Feira, 15 de Setembro

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 16 setembro

Treino livre 3 10:30 – 11:30

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 17 setembro

Corrida 13:00