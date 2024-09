GP de Singapura de F1: Williams e a RB com bons treinos livres

A Williams deu sequência à sua boa recente corrida com uma exibição impressionante que atraiu a atenção do paddock. Alex Albon, com uma nova suspensão dianteira, embora não estivesse completamente satisfeito com o equilíbrio após duas horas de pista, ainda assim ficou no top-10 em ambas as sessões.

O seu colega de equipa, Franco Colapinto continuou a mostrar a sua capacidade de aprender rapidamente e foi bastante rápido no ritmo, apesar de também ter tido dificuldades com o equilíbrio e de nunca ter conduzido nesta pista antes.

Desta forma a Williams é uma ameaça para a Mercedes pela quarta linha da grelha e estão em grande forma para lutar por pontos, uma vez que se encontram em quinto lugar na hierarquia das tabelas de qualificação e de ritmo de corrida.

Outra equipa que causou surpresa foi a RB. A equipa não conseguiu pontuar em cada um dos últimos três Grandes Prémios, mas Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo estiveram bem em Singapura, terminando entre os sete primeiros em ambas as sessões. A equipa diz que tem um pouco de trabalho a fazer numa única volta, mas “sabe em que direção ir” e descobriu que só precisou de fazer pequenos ajustes nas duas sessões. Os dados sugerem que têm mais trabalho a fazer em stints longos, uma vez que foram apenas os oitavos mais rápidos, mas a sensação é de que têm mais ritmo do que isso, e estão muito na luta pelos pontos.

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino