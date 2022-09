GP de Singapura de F1, Horários: Corridas às 13h00 | AutoSport

Max Verstappen pode carimbar a revalidação do título de Campeão do Mundo de Fórmula 1 no próximo Grande Prémio de Singapura. No entanto, a Mercedes espera continuar a subir de forma e pode ser uma surpresa na classificação no final das 61 voltas do GP. Com a corrida a acontecer durante a noite no Circuito de Marina Bay, na Europa a prova pode ser vista à hora do almoço.

O Circuito de Marina Bay entrou no calendário de Fórmula 1 em 2008. Um circuito citadino a com a famosa linha do horizonte da cidade como cenário para as corridas lá realizadas. O Grande Prémio de Singapura estabeleceu-se rapidamente como um dos destaques no calendário de F1 e apenas não recebeu corridas do campeonato do mundo da FIA em 2020 e 2021 devido à pandemia. O último piloto a vencer neste traçado foi Sebastian Vettel ainda como piloto da Ferrari.

Voltas 61

Circuito 5.063km

Corrida 308.706 km

Recorde 1m41.905 (Kevin Magnussen, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 30 setembro

Treino livre 1 11:00 – 12:00

Treino livre 2 14:00 – 15:00

Sábado, 01 outubro

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 02 outubro

Corrida 13:00