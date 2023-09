GP de Singapura de F1: corrida noturna com os compostos mais macios | AutoSport

Como tem acontecido nos circuitos de rua deste ano, a Pirelli escolheu o trio de compostos mais macios para Singapura: C3 (composto duro), C4 (composto médio) e C5 (composto macio).

O Grande Prémio de Singapura decorrerá à noite, a partir das 20h, horário local. A intensa humidade, as altas temperaturas e a retenção de calor devido às paredes que revestem a pista fazem desta uma corrida fisicamente exigente para os pilotos.

O traçado foi modificado, com a parte que compreendia as curvas 16 e 19 a dar lugar a uma reta com cerca de 397 metros de extensão. Isto significa que o número de curvas desce de 23 para 19, e a duração total da volta para 4.940 quilómetros (em vez dos anteriores 5.063km). A corrida foi estendida para 62 voltas: mais uma volta do que no ano passado.

Será possível optar por uma estratégia de uma só paragem, relembrando-se, neste ponto, que o tempo perdido com a visita às boxes rondará os 28 segundos, sendo o valor mais alto da temporada, juntamento com Imola.

O composto mais duro deverá ser a principal escolha, na eventualidade de não chover.

Como acontece com outros circuitos de rua, a posição na grelha de partida poderá ser crucial para uma boa corrida, dadas as limitadas oportunidades de ultrapassagem.

No ano passado, o início da corrida foi adiado por uma hora devido a uma tempestade que atingiu Marina Bay poucos minutos antes da formação da grelha de partida. Os monolugares começaram a corrida com pneus intermédios e depois passaram para o composto Médio e Macio, com um Safety Car Virtual a influenciar as estratégias.

A primeira edição do Grande Prémio de Singapura foi realizada em 2008. Desde então, foi realizado por mais 12 vezes na pista de Marina Bay, com uma interrupção de 2020 a 2021, devido à pandemia de Covid-19. Houve cinco vencedores diferentes no total: Sebastian Vettel (cinco vitórias), Lewis Hamilton (quatro vitórias), Fernando Alonso (duas vitórias), Nico Rosberg e Sergio Perez, que venceram uma vez cada. As equipes com mais vitórias são Mercedes e a Red Bull, com quatro vitórias cada, enquanto a Ferrari conquistou o maior número de pole positions: seis.

“A fase final desta longa temporada, que levará a Fórmula 1 a três continentes e 16 fusos horários diferentes, começa em Singapura, já no próximo fim de semana. Esta foi a primeira prova realizada sob luz artificial: ideia que mais tarde foi implementada noutros locais. Do ponto de vista técnico, Marina Bay é um típico circuito de rua: muito sinuoso (com 19 curvas, muitas delas de 90 graus) e com pouco espaço. Como resultado, mesmo um pequeno erro poderá significar o fim da corrida. Por seu turno, o traçado da pista significa também que os monolugares utilizarão uma configuração de downforce elevada. Este ano, a prova terá um novo visual devido a algumas obras na área de Marina Bay: parte da pista que antes era composta pela sequência de curvas de 16 a 19 e que agora é apenas uma única reta com quase 400 metros de extensão. Essa mudança tornará a pista mais rápida, desde logo porque a volta será agora inferior a cinco quilómetros e, em segundo lugar, porque o traçado se tornou muito mais fluido. Vamos esperar para ver se esta mudança tem efeito nas estratégias, porque, pelo menos em teoria, poderia criar uma nova oportunidade de ultrapassagem, num circuito que, historicamente, coloca vários entraves nesse capítulo.

Esta pista não coloca muita pressão sobre os pneus em termos de carga, mas os pneus traseiros precisam de ser cuidadosamente geridos durante a fase de tração, ao sair de curvas lentas. As temperaturas costumam ser consistentemente altas, já que Singapura fica a apenas 150 quilómetros do equador. Isto aumenta o risco de sobreaquecimento: não apenas para os pneus, mas também os monolugares e pilotos”, disse Mario Isola, Responsável Motorsport da Pirelli.