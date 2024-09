GP de Singapura de F1: Charles Leclerc e a Ferrari na frente do 1º treino livre

O mesmo não sepo de dizer de Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT) que foi apenas 14º, ainda assim na frente de Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes), George Russell (Mercedes W15), deixando claro que a Mercedes começou mal o fim de semana e há pilotos com bons carros com muito trabalho de afinação para fazer.

Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes) foi oitavo na frente de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24-Mercedes) com Esteban Ocon (Alpine A524 Renault) a fechar o top 10. Sete equipas no top 10 é interessante…

Quarto posto para Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) a 0.334s. Boa prestação dos RB com Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) em quinto e Daniel Ricciardo (RB VCARB01-Honda) com Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) a ficar no meio de ambos.

Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP de Singapura de F1, 0.076s na frente de Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) com Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) em terceiro a 0.189s. Diferenças curtas entre os três primeiros…

