GP de São Paulo de Fórmula 1: horários | AutoSport

O Circuito de Interlagos, situado nos subúrbios de São Paulo, está velho para a F1, mas o ambiente e a paixão que ali se vivem, é dos melhores de todo o mundial. Os pilotos adoram a pista, e apesar de um traçado semi rápido, as corridas costumam ser interessantes, ainda que ultrapassar seja complicado.

A pista é uma das mais curtas, mas também uma das mais desafiadoras do ano. Há algumas grandes mudanças de altitude e pode ser acidentado, o que torna difícil para os pneus encontrar tração e aumenta as exigências físicas dos condutores. A pista foi reasfaltada recentemente, o que teve um forte efeito no desgaste e degradação dos pneus.

1º GP 1973

Voltas 71

Circuito 4.309 km

Corrida 305.879 km

Recorde 1m10.540s (Valtteri Bottas, 2018)

Horário

Sexta-Feira, 3 Novembro

Treino livre 1 14:30 – 15:30

Qualificação 18:00 – 19:00

Sábado, 4 Novembro

Sprint Shootout 14:00 – 14:44

Sprint 18:30 – 19:30

Domingo, 5 Novembro

Corrida 17:00