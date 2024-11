GP de São Paulo de F1/TL1: McLaren na frente, alguns pilotos com problemas

Lando Norris brilhou ao liderar a única sessão de treinos livres do GP de São Paulo, superando George Russell por 0.181s, enquanto Ollie Bearman aproveitou a chance ao substituir Kevin Magnussen e chamou a atenção com uma excelente performance na Haas. Já a Red Bull, com Max Verstappen e sergio Pérez fora do top 10, enfrenta talvez um desafio inesperado antes da qualificação sprint, sendo que Verstappen já conta com uma penalização de 5 lugares na grelha para a corrida de domingo devido à troca do motor ICE do seu Red Bull RB20. .

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi o mais rápido na única sessão de treinos livres do GP de são Paulo de F1, batendo George Russell (Mercedes W15) por 0.181s. Grnade sessão para Oliver Bearman (Haas VF-24 Ferrari) que substituiu o ‘adoentado’ Kevin Magnussen, com o piloto inglês a aproveitar para brilhar. Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) foi quarto a 0.340s do seu colega de equipa na frente de Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes).

Os dois Ferrari ficaram em sexto e sétimo com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) na frente de Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24). A fechar o top 10 ficaram Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari), Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine A524 Renault).

Destaque para a 15ª posição de Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) e o 19º de Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT). Pelo menos no caso do neerlandês, a sua posição normal é bem perto da frente, tal como se percebeu pelos parciais da sua última volta lançada, que abortou entrando para as boxes no final da sessão.

Lewis Hamilton (Mercedes W15) foi apenas 16º e reportou estar a sentir dores aparentemente causadas pelo facto de o seu Mercedes fazer muito ‘bouncing’ por causa dos solavancos, pelo que a sua equipa tem de trabalhar para ver se consegue ajustar a altura do carro sem prejudicar o desempenho. Seja como for, o carro pareceu rápido.

Como se percebe, Ollie Bearman terminou com mais de três décimos de vantagem sobre o seu colega de equipa. Marcou pontos para a Ferrari quando substituiu Sainz, e voltou a fazê-lo quando substituiu Magnussen. Será que ele pode conquistar mais pontos amanhã?

