GP de São Paulo de F1: Red Bull e Mercedes muito próximas em ritmo de corrida | AutoSport

Depois de tudo o que se passou com a Red Bull o ano passado nesta pista e que levou à única vitória do ano da Mercedes, por intermédio de George Russell, este ano a Red Bull está num patamar completamente diferente pois apesar de estar ligeiramente abaixo da McLaren em ritmo de qualificação, ficou na frente da sessão, com os McLaren em 7º e 10º. No mínimo irónico.

Já em ritmo de corrida é a Red Bull que está melhor, com a Mercedes muito perto.

Embora Verstappen tenha admitido na quinta-feira que estava preocupado com o desempenho do ano passado, as evidências sugerem que a Red Bull aprendeu com seus erros e acertou em cheio em 2023. Como se percebe, Verstappen aproveitou o infortúnio da McLaren para conquistar a sua 11ª pole da campanha, com Sergio Pérez a sentir que poderia arrancar para a corrida de domingo ao lado do seu companheiro de equipa se a saída de Piastri e a subsequente bandeira amarela não o tivessem impedido.

Olhando para o ritmo de corrida, a Red Bull recuperou a vantagem sobre a McLaren – com os seus adversários mais próximos nessa métrica a ser a Mercedes, a uns escassos 0,03s atrás, com a Ferrari em terceiro. Mesmo sem grandes dados, especialmente de stints longos, devido à falta de um treino livre na sexta-feira, as margens são equilibradas para o resto do fim de semana.