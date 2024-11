GP de São Paulo de F1, Q3: nova bandeira vermelha, Fernando Alonso despistou-se

Agora foi a vez da Q3 ser interrompida com bandeira vermelha depois de novo despiste, desta feita o segundo Aston Martin, o de Fernando Alonso. A chuva pode começar novamente a cair a qualquer momento, Lando Norris está na frente a com 0.499s de avanço para Alex Albon com Poscar Piastri em terceiro. Esteban Ocon é quarto na frente de George Russell com sexto posto para Charles Leclerc, seguindo-se os dois RB de Yuki Tsunoda e Liam Lawson com Fernando Alonso e Lance Stroll nas duas últimas posições do top 10.