GP de São Paulo de F1, Q2: Lance Stroll bateu, bandeira vermelha, dois Red Bull eliminados…

As bandeiras vermelhas tardias causadas pelo despiste de Lance Stroll, custaram a eliminação aos Red Bull. Max Verstappen foi 12º – com uma penalização de cinco lugares a caminho.

A Q2 recomeçou com pouco menos de seis minutos pela frente no cronómetro para conseguir passar à Q3. Na zona de eliminação nesta altura estavam Lando Norris, Pierre Gasly, Alex Albon, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

Com cinco minutos para o final da Q2, Sainz estava fora da qualificação e em P10, mas dificilmente se manteria aí. Para piorar, parece que o espanhol iria precisar de uma nova caixa de velocidades depois do acidente. E Charles Leclerc também não estava seguro.

A situação estava a correr de feição para Max Verstappen, Lando Norris melhorou e foi para terceiro, tal como a Red Bull previu, a pista foi melhorando houve muitos sectores de recorde pessoal, mas não muitos sectores roxos, os melhores à geral.

A um minuto do fim, Leclerc estava em P13 – Alonso passou pela liderança, mas pouco depois tudo mudou. As bandeiras vermelhas surgiram a 46 segundos do fim da Q2, Lance Stroll, despistou-se e destruiu a asa traseira, e ambos os Red Bull ficaram fora do top 10. Max Verstappen foi 12º e com a penalização parte de 17º para o GP de São Paulo de Fórmula 1 com Sergio Pérez em 13º.