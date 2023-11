GP de São Paulo de F1: Pode a Red Bull ter luta da Ferrari, Mercedes e McLaren? | AutoSport

A corrida de Interlagos de há um ano ficou marcada pela única vitória do ano para a Mercedes, isto depois dos Red Bull terem tido alguns problemas com o ajuste dos carros à pista, acabando por serem os pilotos da Mercedes a beneficiar com isso. George Russell venceu a corrida Sprint de sábado e no dia seguinte o Grande Prémio, depois de arrancar da pole, com a Mercedes a fazer uma dobradinha.

Este ano a Red Bull quer ‘vingar’ essa derrota em São Paulo, ainda que Interlagos seja uma pista em que Max Verstappen pode ter maior oposição. A Mercedes aproximou-se da Red Bull nas duas últimas corridas, com Lewis Hamilton a ser segundo em pista nas duas ocasiões, enquanto a Ferrari já mostrou ser muito rápida nas qualificações com poles positions consecutivas para Charles Leclerc.

Neste caso, a McLaren parece poder estar menos à vontade depois a Interlagos ser uma pista com várias curvas de média e baixa velocidade, sendo essas as principais fraquezas do seu carro, ainda que tendo em conta o que se tem visto a McLaren não pode ser uma equipa descartada da luta pelas primeiras posições, pois tem lutado pela ‘posição’ de melhor 2ª equipa do plantel.