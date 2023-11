GP de São Paulo de F1: Pilotos proibidos de parar na via rápida das boxes | AutoSport

As equipas e os pilotos estão sempre a procurar meios de ganhar algum tipo de vantagem, seja nas corridas ou mesmo na qualificação, e a FIA chega sempre a um ponto em que tem de reagir e impedir que a “área cinzenta” que foi descoberta seja ‘fechada’. Por isso, os pilotos de Fórmula 1 foram proibidos de parar na via rápida das boxes durante as sessões de qualificação, numa medida que visa impedir…impedimentos.

Depois da FIA ter imposto um tempo máximo de volta nas voltas de entrada e saída ds boxes para evitar que quem está a fazer voltas rápidas, apanhe concorrentes lentos em pista mas isso levou a que os pilotos tenham dificuldade de encontrar espaços livres atrás dos adversários quando começam as suas voltas de preparação, pelo que tentam fazê-lo na via das boxes. Vão deixar de o poder fazer!

Houve várias ocasiões em que os pilotos abrandaram drasticamente ou pararam na saída das boxes, logicamente atrasando os rivais atrás deles, mas a Direção de Prova emitiu uma diretiva que proíbe os pilotos de atrasar os rivais na via rápida das boxes durante as sessões de qualificação, estabelecendo ainda diretrizes rigorosas sobre onde os pilotos poderiam encontrar as suas margens: “De acordo com o artigo 33.4 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1, os pilotos não estão autorizados a rodar desnecessariamente devagar, o que inclui parar um carro na via rápida da via das boxes. Durante o Shootout e a Qualificação, os pilotos podem criar um espaço entre as luzes de saída das boxes e a linha SC2. Qualquer piloto que deseje fazer isso deve conduzir o mais à esquerda possível para permitir que outros pilotos os ultrapassem no lado direito da estrada de saída das boxes.”