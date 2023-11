GP de São Paulo de F1: Os altos e baixos da Alpha Tauri… | AutoSport

A Alpha Tauri foi uma das estrelas surpreendentes do fim de semana da Cidade do México, com Daniel Ricciardo a conseguir a 4ª posição na grelha e a terminar a corrida em sétimo, enquanto Yuki Tsunoda colocou-se no bom caminho para um bom resultado, depois de ter começado na parte de trás da grelha antes do contacto com Oscar Piastri no Grande Prémio.

Mas nenhum dos pilotos conseguiu sair da Q1 na sexta-feira no Brasil, com Ricciardo a sentir que um erro lhe tinha custado a hipótese de chegar à Q3. Os dados não o corroboram, pois a equipa foi a segunda mais lenta. Mas onde a Alpha Tauri deve estar mais confiante é no seu ritmo de corrida, com os números a sugerirem que é a quinta equipa mais rápida em corrida este fim de semana.

Vamos ver como corre o resto do fim de semana, pois a sexta-feira deixou maus indícios…