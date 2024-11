GP de São Paulo de F1: Ollie Bearman substitui Kevin Magnussen, que está doente

Ollie Bearman substituirá Kevin Magnussen na Haas durante o dia de sexta-feira do Grande Prémio de São Paulo, já que Magnussen está doente. Com o formato de Sprint este fim de semana no Brasil, as equipas têm apenas uma hora de treino antes da sessão de Qualificação Sprint na sexta à tarde. Bearman, que já competiu pela Haas uma vez este ano no GP do Azerbaijão, assumirá o lugar de Magnussen até que a equipa avalie a condição do piloto para o restante do fim de semana.

Bearman, que correrá em tempo integral pela Haas em 2025 ao lado de Esteban Ocon, substituiu Carlos Sainz na Ferrari no GP da Arábia Saudita e participou do treino livre no México, onde se envolveu numa colisão com Alex Albon.