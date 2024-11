GP de São Paulo de F1: O que aconteceu com a Red Bull no TL1?

Os rapazes da Red Bull terminaram em último lugar no TL1, com Max Verstappen a optar por não completar a sua única corrida com os pneus macios. Isso deixa o ritmo da equipa um pouco no ar, mas a outra grande notícia é o facto de Max Verstappen ter que começar a corrida de domingo cinco lugares abaixo do que se qualifica amanhã, porque teve que trocar outro motor (ICE) para este fim de semana.

Sergio Perez solicitou à equipa que trocasse o seu chassis e o substituísse por um da “pool”, o que a Red Bull fez para este fim de semana. Resta saber se isso ajudará a responder a algumas das questões do mexicano, com as suas dificuldades a continuar. Como se sabe, está sob pressão.

A Red Bull caiu para o terceiro lugar na classificação dos construtores e precisa de uma grande reviravolta nos pontos se quiser voltar a ficar à frente da Ferrari e da McLaren.