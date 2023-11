GP de São Paulo de F1: McLaren ‘azarada’ na qualificação | AutoSport

Sétimo lugar para Lando Norris e décimo para Oscar Piastri não é o que a McLaren esperava para os seus dois pilotos mas depois da mais estranha Q3 em muito tempo, com o vento e depois a chuva a chegar em força, era certo que estavam criadas as condições para surpresas na qualificação. E a ‘fava’ calhou à McLaren, que segundo o que se viu no treino livre tinha ritmo para lutar pela pole na tarde de sexta-feira. Norris concordou, dizendo que o seu carro tinha sido “fantástico – provavelmente suficientemente rápido para estar… na pole”.

Mas a McLaren foi uma das últimas equipas a enviar os seus carros para as primeiras voltas na Q3, um erro que custou muito caro com uma nuvem biblicamente negra a fechar-se sobre o circuito. Norris foi prejudicado pelo agravamento das condições da pista, enquanto Piastri – na sua primeira participação em Interlagos – foi ‘apanhado’ na Curva 12, saindo da pista e ficando apenas em 10º

Quando as voltas ideais – criadas ao juntar todos os melhores mini-setores dos pilotos – são contabilizadas, os dados mostram Norris com uma ligeira margem sobre o homem da pole, Max Verstappen, com Piastri a melhorar para sétimo, embora a uma distância considerável do seu colega de equipa. Portanto, uma qualificação dececionante, mas esta tarde e na corrida a McLaren espera dar a volta ao texto.