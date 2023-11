GP de São Paulo de F1, Max Verstappen: “todos estão muito perto uns dos outros” | AutoSport

Max Verstappen alcançou em Interlagos a 31ª pole da sua carreira e vai sair para a corrida de domingo na frente: “sabíamos que ia chover, não sabíamos quando, esta meteo ficou louca tanta chuva, o vento começou a mudar e a ficar muito forte, perdemos muito tempo devido a isso, mas ficámos na frente. De resto, parece todos estarem muito perto uns dos outros, foi assim na qualificação espero o mesmo para a corrida, é uma pista em que há muita degradação dos pneus, no ano passado não acertamos com as afinações, mas estamos melhor este ano”, disse Verstappen no final, dentro da boxe dos Safety Cars, porque lá fora chovia a ‘cântaros’…

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI