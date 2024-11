GP de São Paulo de F1: Max Verstappen sob ataque da McLaren

Sob Pressão: Max Verstappen enfrenta McLaren e Ferrari em mais um desafio crucial na luta pelos pontos.

O campeonato de pilotos está mais acirrado do que nunca. Max Verstappen tem enfrentado uma crescente pressão ao longo da temporada, com a McLaren e Lando Norris ameaçando a sua liderança, especialmente desde a pausa de verão. Apesar da ameaça, Verstappen tem conseguido conter os danos em fins de semana onde o seu carro não está à altura para disputar o topo da tabela, evitando uma queda drástica na pontuação.

No último fim de semana na Cidade do México, problemas na unidade de potência do Red Bull do neerlandês complicaram a situação, levando a equipa a instalar um novo motor de combustão (ICE) o que resultou numa penalidade de cinco lugares na grelha para Verstappen. Ele largará mais atrás, independentemente da sua posição de qualificação. Interlagos, no entanto, foi estrategicamente escolhida para a penalização, já que o circuito oferece boas oportunidades de ultrapassagem, e Max Verstappen já teve ali grandes desempenhos.

Desta vez, contudo, ele terá que enfrentar uma McLaren e uma Ferrari altamente competitivas, ambas focadas em limitar ao máximo qualquer avanço de Verstappen, garantindo preciosos pontos para Norris, se este fizer o seu trabalho, claro.

Com a McLaren dominando o Sprint de sábado — Norris e Piastri completando uma dobradinha — o desafio de Verstappen será ainda maior, especialmente com uma vantagem de ‘apenas’ 44 pontos sobre Norris. Um ‘apenas’ com muitas aspas, claro.