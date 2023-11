GP de São Paulo de F1, Max Verstappen e a corrida do ano passado: “Temos de fazer melhor.” | AutoSport

Max Verstappen chega ao Brasil com mais um recorde, o da 16ª vitória do ano, desta feita no México, e agora no Brasil vai tentar fazer o que não conseguiu no ano passado: “no ano passado não tivemos um grande fim de semana de corrida aqui. E agora, também com o formato Sprint, torna-se bastante difícil estar logo no topo das coisas. Tínhamos algumas ideias para o facto de o ano passado não ter sido assim tão bom, mas fizemos uma sessão de treinos para garantir que será melhor este ano. Penso que aqui há muitas curvas de alta velocidade e isso aponta para uma forma de afinar o carro, mas há também muitas curvas de baixa velocidade, onde, digamos que acho que o nosso carro seja particularmente fantástico, por isso acho que vamos descobrir como tudo se vai passar”, disse, mostrando-se um pouco apreensivo: “No ano passado, não foi um grande fim de semana. Temos de tentar fazer melhor.”

Max Verstappen está ciente que estão sempre a aprender: “Há sempre muitas coisas diferentes, é assim todos os fins-de-semana. Acontecem coisas diferentes. Há fins-de-semana em que se aprende mais. Há fins-de-semana em que se aprende menos. Por vezes, começamos a correr, o carro está incrível, mal tocamos na afinação do carro. Por outro lado, há fins-de-semana em que é um pouco mais difícil controlar as coisas, em termos de condução e de afinação, e podemos descobrir um pouco mais. Talvez se aprenda um pouco mais na corrida, em certos cenários, aprende-se mais. Sim, podemos continuar a falar sem parar, mas cada fim de semana é diferente”, significando isto que é sempre incerto o que vai suceder quando chegam a uma pista”, concluiu.