GP de São Paulo de F1: Max Verstappen brilha, pódio francês inédito e muita emoção à chuva

Max Verstappen conquistou hoje uma das melhores vitórias da sua carreira, depois de largar da 17ª posição. Esta é a 62ª vitória do piloto holandês, a primeira desde 23 de junho, quando venceu o Grande Prémio de Espanha. Esta é também a oitava vitória da temporada, tanto para ele como para a sua equipa, a Red Bull, que agora totaliza 121 vitórias.

Também no pódio estiveram os dois pilotos da Alpine, com Esteban Ocon em segundo lugar e Pierre Gasly em terceiro. A última vez que dois franceses terminaram entre os três primeiros foi no Grande Prémio de Espanha de 1997, quando Olivier Panis (Prost-Mugen Honda) ficou em segundo e Jean Alesi (Benetton-Renault) em terceiro, precedidos por outro francófono, Jacques Villeneuve (Williams-Renault).

A ação na pista começou às 7h30, com a qualificação, que foi adiada desde ontem devido às condições meteorológicas adversas. Mais uma vez, a chuva teve um papel determinante, impossibilitando a utilização de pneus para piso seco. Os pneus de chuva foram utilizados na primeira parte da qualificação, antes de os intermédios entrarem em ação. A sessão foi interrompida cinco vezes devido a incidentes, prolongando-se por quase 1 hora e 45 minutos, com a intensidade da chuva a variar ao longo da prova.

A corrida foi reagendada para as 12h30 e, além de ter sido interrompida a meio por uma bandeira vermelha devido à chuva intensa que reduziu drasticamente a visibilidade, contou ainda com algumas intervenções do Safety Car.

Durante as 69 voltas (a distância da corrida foi reduzida em duas voltas devido a dois procedimentos de arranque abortados), os pneus intermédios foram os mais utilizados. Apenas cinco pilotos – Perez, Lawson, Tsunoda, Zhou e Hulkenberg – utilizaram os pneus de chuva quando a precipitação aumentou de intensidade, mas a bandeira vermelha reconfigurou a corrida, e, no recomeço, os pneus intermédios mostraram-se mais adequados às condições da pista.

Ao todo, foram realizadas 33 trocas de pneus, incluindo as trocas durante a bandeira vermelha, e foram utilizados 51 conjuntos de pneus, dos quais cinco eram de chuva. Dos pilotos que terminaram a corrida, apenas quatro usaram dois conjuntos de pneus intermédios: Valtteri Bottas e os três pilotos que subiram ao pódio.

Após um evento semelhante no Grande Prémio de Imola, o Grande Prémio de São Paulo proporcionou mais uma oportunidade para recordar Ayrton Senna, no trigésimo aniversário da sua trágica morte.

A Pirelli contribuiu com uma edição especial do Pole Position Award, entregue a Lando Norris pela sobrinha de Ayrton, Bianca Senna, diretora do instituto que leva o nome do piloto, bem como com uma versão especial do icónico boné de pódio.

Ambos os itens luziam as cores verde e dourada da bandeira brasileira, juntamente com o logótipo de Senna. Bianca é filha da irmã do tricampeão mundial, Viviane, que fundou a organização sem fins lucrativos dedicada ao apoio a projetos educacionais para crianças e adolescentes brasileiros, há mais de trinta anos.

Para Mario Isola, diretor de MotorSport da Pirelli: “O que posso dizer, foi um domingo muito mexido! É verdade que já tivemos qualificação e corrida no mesmo dia antes, mas nunca ocorreu tão cedo no dia e num formato tão condensado!

Devemos aplaudir todos os que tornaram possível completar o programa do fim de semana, apesar das condições meteorológicas complicarem as operações desde ontem à tarde. Havia uma multidão extraordinária de quase trezentos mil espetadores em Interlagos, e estou certo de que todos foram recompensados com um espetáculo emocionante, tanto na qualificação como na corrida.

Todos vivenciaram uma grande variedade de emoções, o que é frequente quando a chuva reduz a aderência e realça as habilidades dos pilotos. Do ponto de vista técnico, saímos de Interlagos com muitas informações úteis. Na qualificação de hoje vimos tanto os pneus de chuva como os intermédios em ação e pudemos verificar claramente os seus intervalos de funcionamento. Na corrida, houve um momento em que se podia ter feito uma comparação direta entre os dois tipos de pneus ao longo de um stint prolongado, mas a neutralização causada pela baixa visibilidade permitiu realizar essa comparação apenas durante algumas voltas. É importante também lembrar que a intensidade da chuva variou várias vezes, e com uma nova superfície de pista, os níveis de aderência em piso molhado eram muito limitados, em parte devido à camada oleosa que se formou. Considerando tudo, acredito que ambos os tipos de pneus estiveram à altura do desafio.”