GP de São Paulo de F1: Max Verstappen ‘bateu’ recorde de Alberto Ascari | AutoSport

Para quem é muito adepto das estatísticas na F1, fique a saber que, aconteça o que acontecer em Las Vegas e Abu Dhabi, ao final da temporada de 2023, Max Verstappen terá vencido pelo menos 77,2% das corridas da temporada, o que significa que bate – vamos ver onde termina a percentagem – oficialmente o recorde de Alberto Ascari que em 1952 venceu seis das oito corridas, 75%. Portanto, estamos oficialmente a assistir à época mais dominante da história da Fórmula 1: “Não é algo que, quando entrei para a Fórmula 1, precisasse de ter um registo de 75% de vitórias ao longo de uma época. Este tipo de coisas acontece quando tudo funciona muito bem. Sinto-me bem no carro, o carro é muito competitivo e a equipa também quase não comete erros. Assim, é possível ter uma época como a que estamos a ter. Por isso, para mim, é mais uma questão de aproveitar o momento e tentar maximizar todas as oportunidades”, disse Max Verstappen, muito pouco interessado em estatísticas. Quer somente sempre ganhar a próxima corrida e o próximo campeonato, o resto… são números.

