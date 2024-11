GP de São Paulo de F1, Lando Norris: “ não estava nada confortável, por isso acabar na pole…”

Era fácil acabar mal, ir parar ao muro ou fazer alguma coisa que nos impedisse de participar na corrida de hoje. Esse risco-recompensa não foi fácil hoje, especialmente a partir do ponto em que estava na Q1. “É por isso que estou contente. É um alívio qualificarmo-nos depois de uma coisa destas. Olhos para a frente. Tenho alguns tipos rápidos atrás de mim. O George fez uma boa volta e o Yuki tem estado a voar no molhado durante todo o dia. Nunca é fácil nestas condições. O que eu gostaria de fazer nem sempre é o mais fácil. Vamos preparar-nos bem. Espero que consigamos fazer uma corrida, seria um bom começo. Veremos o que podemos fazer.”

São 16 os lugares entre Lando Norris e Max Verstappen na grelha de partida para a corrida de mais logo que está prevista iniciar-se às 15h30. O piloto da McLaren está 44 pontos atrás do homem da Red Bull, e tem uma boa hipótese de reduzir essa vantagem esta tarde, mas é bastante provável que Verstappen recupere imenso. Na qualificação desta manhã, que demorou no seu total 1h44 minutos fruto de cinco bandeiras vermelhas, Lando Norris mostrou-se surpreendido depois de ter passado da Q1 por um triz: “Houve muita coisa a acontecer, mas estou super, super feliz.

