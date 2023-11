GP de São Paulo de F1, Lando Norris: “estivemos bem em comparação com todos, exceto com o Max” | AutoSport

Lando Norris saiu da pole para a corrida sprint, mas na primeira curva já lá não estava. A partir daí o que já era difícil tornou-se, basicamente, impossível: “Eu estava em primeiro e depois em segundo… Tenho de voltar a ver, não tenho a certeza do que aconteceu. A minha reação inicial foi boa, mas depois a segunda fase não foi tão boa. Portanto, sim, diria que foi uma volta de abertura difícil. Obviamente, não era o que eu queria e depois é sempre difícil gerir os pneus tanto quanto se quer, quando se está em segundo.

Mas mesmo assim foi uma boa corrida, foi muito divertida. Fui apanhado a dormir um pouco com o George (Russell). Ele estava a forçar muito nas primeiras voltas e sinto que talvez tenha pago o preço bastante caro nas voltas três, quatro, cinco, seis, sete e oito, até ao fim.

Mas tentei entrar no DRS do Max.

Pensei que, se tivesse uma oportunidade, tentaria fazê-lo logo no início, para poder controlar um pouco mais a corrida a partir da frente e com um ar mais limpo.

Mas nunca consegui aproximar-me o suficiente e tive demasiadas dificuldades, especialmente nas últimas cinco voltas da corrida, para cuidar dos pneus tanto quanto o Max conseguiu fazer.

Mas, mesmo assim, foi uma corrida forte e bons pontos”, disse Lando Norris, que falou também do desgaste dos pneus: “Já estava a gerir na qualificação. Sim, é um circuito difícil. Não se sente que se pode forçar em lado nenhum. É sempre um pouco assim, mas parece, não sei, semelhante ao COTA de certa forma, como se fizéssemos duas voltas e depois não tivéssemos aderência e estivéssemos a gerir e isso custasse dois ou três décimos em linha reta.

Portanto, mais uma vez, uma corrida baseada na gestão. Pontos positivos, porque este não era um circuito onde estávamos à espera de estar perto dos Red Bull. Se olharmos para os dados do ano passado e para os nossos pontos fortes e fracos, este não era, definitivamente, um dos pontos fortes. E não estávamos à espera que fosse, necessariamente, uma corrida muito boa e, por vezes, somos bons na qualificação e depois bastante maus na corrida. Mas hoje estivemos bem em comparação com todos, exceto com o Max. Por isso, sim, foi difícil, mas um bom dia para nós” disse Norris, que sabe que a corrida principal é diferente: “é sempre diferente, tenho uma boa confiança. Eu não fiz mais do que três voltas seguidas no TL1. Por isso, ficámos um pouco surpreendidos com o que esperar, mas, claro, foi essa a nossa escolha. Talvez não estivéssemos bem preparados para o que esperar de hoje, mas o facto de termos sido tão bons foi um sinal positivo. E vamos tentar maximizar isso para corrida principal. Claro que acho que sabemos qual é o nosso objetivo. Provavelmente não o P1. Mas ficar entre os três primeiros é provavelmente o nosso objetivo.”