GP de São Paulo de F1, Lance Stroll: “a minha volta foi muito má, mas no fim foi boa o suficiente” | AutoSport

Depois de todos os problemas por que tem passado, Lance Stroll foi terceiro na qualificação de hoje e vai partir na frente do seu colega de equipa Fernando Alonso: “o carro esteve sempre bom ao longo da sessão, a Q3 foi muito traiçoeira, a minha volta foi muito má, com alguns bloqueios de roda, apex falhados, mas no fim foi boa o suficiente para o terceiro lugar, o que é um bom resultado. Os últimos fins de semana têm sido complicados, tivemos uma boa corrida em Austin, mas depois no México foi um fim de semana difícil, por isso foi um grande dia”, disse Stroll.

