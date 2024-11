GP de São Paulo de F1: Grelha provisória, Sainz parte das boxes, Albon não corre

Arranca às 15h30 a 21ª das 24 jornadas do Mundial de Fórmula 1 de 2024, que tem lugar em São Paulo, Brasil. Lando Norris parte da pole depois de uma sessão de qualificação no domingo com chuva, George Russell é segundo na frente de Yuki Tsunoda. Max Verstappen parte da 15ª posição depois de se ter qualificado em P12 e de ter caído cinco lugares na grelha para um novo ICE, motor de combustão, com o piloto neerlandês a beneficiar do facto da Williams ter anunciado não ter tempo para reparar o monolugar de Alex Albon que, portanto, não pode começar a corrida devido ao seu acidente na qualificação, bem como do facto de Carlos Sainz arrancar da via das boxes, devido, também, ao acidente que teve na qualificação.

NOTA: Alex Albon não corre devido ao acidente que sofreu na qualificação, Carlos Sainz parte da via das boxes, portanto todos os pilotos atrás de Albon sobem uma posição na grelha, atrás de Sainz, duas posições na grelha.