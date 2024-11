GP de São Paulo de F1, George Russell: “estou muito satisfeito pelo segundo lugar”

Para lá das duas poles-position no Canadá e Grã-Bretanha, George Russell fez a sua terceira melhor qualificação do ano com o segundo lugar: “estou muito satisfeito pelo segundo lugar. Adorei. Fez-me lembrar os tempos do karting, acordar e tomar o pequeno-almoço com o fato de corrida, ir para a pista e conduzir. Por isso, talvez a malta deva pensar no formato a seguir, talvez este seja o ideal.

Foi uma ótima sessão, mas vamos ver o que conseguimos fazer na corrida.”