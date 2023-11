GP de São Paulo de F1, Charles Leclerc: “esta foi uma qualificação muito estranha” | AutoSport

Charles Leclerc ficou surpreendido com a sua segunda posição porque de repente, com as condições meteorológicas a mudar repentinamente, as coisas em pista ficaram bem complicadas para os pilotos: “hoje correu bem para nós, em toda a minha carreira nunca vivi nada assim, desde a curva 4 não havia chuva mas o carro estava extremamente difícil de guiar, já estava a pensar em entrar nas boxes no fim da volta, por isso ser segundo é uma surpresa realmente boa, acho que esta foi uma qualificação muito estranha para toda a gente. Mas estou contente por estar na linha da frente da grelha. Com as condições a mudarem assim rapidamente não é fácil, mas fizemos as escolhas certas e agora na corrida vamos ver, ainda temos a sprint pela frente, temos, claro dúvidas quanto ao ritmo de corrida, mas espero é que amanhã ou no domingo não haja chuva”, disse.