GP de São Paulo de F1: Aston Martin aproveitou a sorte, mas… | AutoSport

Depois de dois fins-de-semana complicados para a Aston Martin, a equipa verde conseguiu colocar ambos os carros na Q3 com as boas voltas de Lance Stroll e Fernando Alonso, obtendo depois um lugar na segunda fila para a corrida de domingo com a 3ª e 4ª posições. tiveram sorte com as condições e a interrupção da sessão, mas a sorte também faz parte do ‘jogo’…

Esta foi uma jogada particularmente inteligente dos responsáveis ao mandarem os carros para a pista muito depressa. Capitalizaram essa situação, sem, claro, adivinhar o que se ia passar, mas certamente percebendo que algo semelhante poderia acontecer.

Quanto ao ritmo da Aston Martin, o AMR23 foi apenas o quinto mais rápido na qualificação e cai para o sétimo mais rápido em termos de ritmo de corrida.

Isto significa que tanto o Sprint de hoje, sábado como o Grande Prémio de domingo podem ser complicados para a Aston Martin, com todos os carros a entrarem em condições de ‘parc fechado’ no início da qualificação de sexta-feira – o que significa que apenas são permitidas alterações mínimas.