GP de Sakhir F1: Noite de estreias

O GP de Sakhir foi de estreias. Uma noite louca que deu uma das corridas mais emocionantes do ano e que viu vários pilotos destacarem-se de forma surpreendente.

Foi a primeira corrida na F1 para Pietro Fittipaldi (17º) e Jack Aitken (16º). Aitken teve uma estreia positiva e o único erro que cometeu no fim de semana todo valeu-lhe uma ida às boxes para trocar de asa dianteira. Mas esteve perto do andamento de Nicholas Latifi e segue para Abu Dhabi com boas sensações. Já Fittipaldi teve mais dificuldades em evidenciar-se.

Foi também a estreia de George Russell na Mercedes. A prestação do piloto britânico já foi muito comentada, tendo estado brilhante a todos os níveis. Foi também o a primeira vez que pontuou na F1, a primeira vez que passou à Q3, que liderou uma corrida e a primeira vez que assinou a volta mais rápida.

Ocon também se estreou no pódio, a sua primeria visita em 66GP.

Mais tempo demorou Sérgio Pérez a conquistar a sua primeira vitória. Foram precisos 190 corridas para o mexicano finalmente vencer um novo recorde na F1. É também a primeira vitória da história da Racing Point e a primeira dobradinha no pódio da equipa.