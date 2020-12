GP de Sakhir de Fórmula 1: Horários (diferentes do habitual)

A Fórmula 1 está de regresso este fim de semana para a segunda de duas corridas no Bahrein. A primeira foi no circuito ‘normal’, a segunda na versão curta, que aproveita a parte exterior de todo o traçado. O Circuito de Sakhir, no Bahrein, albergou o primeiro GP que se realizou no Médio Oriente. Situa-se praticamente no meio do deserto, a areia por vezes incomoda os pilotos.

Desde 2014 que se realiza à noite e tem longas retas e ganchos lentos, que permitem muitas ultrapassagens. Esta é uma pista em que a gestão dos pneus é muito importante, sendo a tração traseira, em particular, a chave para uma forte qualificação e ritmo de corrida. O Grande Prémio começa ao final da tarde local, pelo que as temperaturas descem à medida que a a corrida se desenrola, afetando o comportamento dos pneus.

Horário

Sexta-Feira, 4 de Dezembro

Treino livre 1 – 13:30 – 15:00

Treino livre 2 – 17:30 – 19:00

Sábado, 5 de Dezembro

Treino livre 3 – 14:00 – 15:00

Qualificação – 17:00 – 18:00

Domingo, 6 de Dezembro

Corrida 17:10