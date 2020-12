GP de Sakhir de F1: Está preparado para 87 voltas de 54s cada…?

Na história da Fórmula 1 já houve circuitos de quatro curvas, só que foram todos ovais. Este traçado do circuito de Sakhir, que vai ser percorrido 87 vezes pelos pilotos tem 11 curvas que na realidade são apenas quatro, porque as outras são tão rápidas que os pilotos nem tiram pé.

54 segundos por volta é o que se espera. Uma volta tão curta e rápida que cria as condições para uma corrida emocionante. O traçado tem apenas 3,543 km, em vez dos habituais 5,412 km. Há 11 curvas, mas segundo Pierre Gasly (AlphaTauri), na realidade é tão rápido que só há realmente quatro curvas. “[A potência] vai obviamente ser a chave para o desempenho”, disse o francês. “É uma volta muito curta, apenas quatro curvas na realidade e a maior parte do tempo serão feitas em linha reta. Por isso, espero que realmente se encurtem as diferenças. Não sei quem vai ser o mais rápido nas retas, penso que depende realmente do nível de força descendente e de quanto vamos ser capazes de forçar os motores. Mas objetivamente, vai ser um fator realmente fundamental para o desempenho na qualificação e para o resultado final no domingo”.

Curiosamente, os Red Bull, tiram partido do bom chassis que têm em termos aerodinâmicos, podem ter neste traçado menos hipóteses que se pode pensar à partida mas é verdadeiramente uma incógnita o que pode redundar desta corrida: “Só vai ajudar os carros que têm muita potência”, disse Max Verstappen. “Espero que seja um pouco mais difícil para nós”.

A Renault dá-se melhor com pistas mais rápidas, perde sempre mais quando a pista ‘pede’ bons níveis de downforce: “Tivemos um melhor desempenho em pistas em que se usa menos downforce, pelo que esta pista deve servir-nos melhor”, disse o Esteban Ocon. “Vai ser interessante”.

Se tivéssemos de apostar, colocaríamos muitas fichas nos Racing Point, isto claro não esquecendo os Mercedes. É tão evidente falar da Mercedes, que é sempre favorita, sejam quais forem os pilotos, que quase nos esquecemos ‘dela’…

Outro ponto complicado deverá ser o tráfego em pista. A pista é tão curta, que se todos os carros estiverem uniformemente espaçados ao redor da pista, haveria apenas dois segundos entre eles. Portanto imagine-se. Mais logo os pilotos já saberão um pouco mais…